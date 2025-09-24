Skup podrške studentima ispred Rektorata u Kragujevcu: "Čekamo jutro, niko ne planira da spava"

N1 Info pre 32 minuta  |  N1 Beograd
Skup podrške studentima ispred Rektorata u Kragujevcu: "Čekamo jutro, niko ne planira da spava"

Ispred Rektorata Univerziteta u Kragujevcu održava se skup podrške studentima Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u blokadi nakon što je rektor Univerziteta u Kragujevcu ušao danas u zgradu Rektorata sa obezbeđenjem.

Studenti su pozvali građane da ostanu ispred Rektorata i tokom noći. Skup je počeo u 20 časova na poziv Ujedinjenih zborova, Slobodnog univerziteta Kragujevac i IT blokada i biće održan pod sloganom "Nema predaje – FILUM branimo svi!". „Nama su zaposleni najavili da će ostati u Rektoratu večeras i praviti žurku. Ne znamo šta možemo da očekujemo, malo smo uplašeni ali to ne znači da nismo hrabri. Ostaćemo ovde i borićemo se. Videćemo kako će teći noć, niko ne
