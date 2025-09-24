Protest u Kragujevcu: Studenti pozivaju na celonoćni ostanak ispred Rektorata

Nedeljnik pre 1 sat
Protest u Kragujevcu: Studenti pozivaju na celonoćni ostanak ispred Rektorata

Ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Kragujevcu održava se skup podrške studentima Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) koji drže zgradu u blokadi od decembra prošle godine.

Studenti su pozvali građane da ostanu ispred Rektorata i tokom noći. Studentkinja Miona izjavila je za N1 da su studenti uplašeni, ali i odlučni da ostanu ispred zgrade tokom cele noći, jer im je rečeno da će vrata biti zaključana sve dok se okupljeni ne raziđu. „Nama su zaposleni najavili da će ostati u Rektoratu večeras i praviti žurku. Ostaćemo ovde i borićemo se“, poručila je ona. Rektor narušio dostojanstvo Univerziteta, pozivamo ga na ostavku Okupljenima se
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Skup podrške studentima ispred Rektorata u Kragujevcu

Skup podrške studentima ispred Rektorata u Kragujevcu

Radio 021 pre 1 sat
Skup ispred Rektorata u Kragujevcu: Podrška studentima nakon što je rektor nasilno ušao u zgradu

Skup ispred Rektorata u Kragujevcu: Podrška studentima nakon što je rektor nasilno ušao u zgradu

Nova pre 1 sat
Studenti u blokadi Rektorata Kragujevca traže ostavku rektora, najavili osnivanje organizacije “Smena”

Studenti u blokadi Rektorata Kragujevca traže ostavku rektora, najavili osnivanje organizacije “Smena”

Serbian News Media pre 1 sat
Skup podrške studentima ispred Rektorata u Kragujevcu: "Čekamo jutro, niko ne planira da spava"

Skup podrške studentima ispred Rektorata u Kragujevcu: "Čekamo jutro, niko ne planira da spava"

N1 Info pre 2 sata
(BLOG) Počeo je protest podrške studentima Filuma (VIDEO)

(BLOG) Počeo je protest podrške studentima Filuma (VIDEO)

Glas Šumadije pre 2 sata
Dekani Univerziteta u Kragujevcu uz rektora, skup podrške studentima FILUM-a u blokadi

Dekani Univerziteta u Kragujevcu uz rektora, skup podrške studentima FILUM-a u blokadi

RTS pre 2 sata
Rektor ušao u zgradu sa obezbeđenjem: Kako je objasnio svoj potez i šta je odgovor studenata?

Rektor ušao u zgradu sa obezbeđenjem: Kako je objasnio svoj potez i šta je odgovor studenata?

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Aleksandar poginuo na Alpima spasavajući prijatelje: Pao sa litice visoke 300 metara, njegov otac je sada ispunio želju sina

Aleksandar poginuo na Alpima spasavajući prijatelje: Pao sa litice visoke 300 metara, njegov otac je sada ispunio želju sina

Blic pre 4 minuta
Pobede Dinama i Rome, remi Betisa i Notingem Foresta u LE

Pobede Dinama i Rome, remi Betisa i Notingem Foresta u LE

Radio sto plus pre 15 minuta
Skup podrške studentima ispred Rektorata u Kragujevcu

Skup podrške studentima ispred Rektorata u Kragujevcu

Radio 021 pre 1 sat
Građani uz studente: Dežurstvo ispred Rektorata traje celu noć

Građani uz studente: Dežurstvo ispred Rektorata traje celu noć

InfoKG pre 1 sat
„Republika je pala, režim je danas suspendovao Ustav naše zemlje“: Zaječarci pozivaju na protest

„Republika je pala, režim je danas suspendovao Ustav naše zemlje“: Zaječarci pozivaju na protest

Nova pre 1 sat