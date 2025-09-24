Protest u Kragujevcu: Studenti pozivaju na celonoćni ostanak ispred Rektorata

Ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Kragujevcu održava se skup podrške studentima Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) koji drže zgradu u blokadi od decembra prošle godine.

Studenti su pozvali građane da ostanu ispred Rektorata i tokom noći. Studentkinja Miona izjavila je za N1 da su studenti uplašeni, ali i odlučni da ostanu ispred zgrade tokom cele noći, jer im je rečeno da će vrata biti zaključana sve dok se okupljeni ne raziđu. „Nama su zaposleni najavili da će ostati u Rektoratu večeras i praviti žurku. Ostaćemo ovde i borićemo se“, poručila je ona. Rektor narušio dostojanstvo Univerziteta, pozivamo ga na ostavku Okupljenima se