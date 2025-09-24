Rektor ušao u zgradu sa obezbeđenjem: Kako je objasnio svoj potez i šta je odgovor studenata?

Posle devet meseci blokade, rektor kragujevačkog Univerziteta je tokom prepodneva ušao u zgradu Rektorata sa još nekoliko ljudi, za koje se ispostavilo da su radnici obezbeđenja.

Naočigled studenata u blokadi, presekli su lanac na vratima i zaključali zgradu, ne dozvoljavajući nikome da uđe niti da izađe. Kako je rektor objasnio svoj potez, a šta je odgovor studenata? Rektor i zaposleni su u dogovoru sa studentima u prethodnom periodu već nekoliko puta ulazili u zgradu, kako bi tu održali sednice veća. Studenti nisu posumnjali da će ovog puta biti drugačije. Ali bilo je. "Mi igrom slučaja nismo zaključali vrata jer smo verovali da se ništa