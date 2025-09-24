Rektor ušao u zgradu sa obezbeđenjem: Kako je objasnio svoj potez i šta je odgovor studenata?

N1 Info pre 21 minuta  |  Nataša Lazarević
Rektor ušao u zgradu sa obezbeđenjem: Kako je objasnio svoj potez i šta je odgovor studenata?

Posle devet meseci blokade, rektor kragujevačkog Univerziteta je tokom prepodneva ušao u zgradu Rektorata sa još nekoliko ljudi, za koje se ispostavilo da su radnici obezbeđenja.

Naočigled studenata u blokadi, presekli su lanac na vratima i zaključali zgradu, ne dozvoljavajući nikome da uđe niti da izađe. Kako je rektor objasnio svoj potez, a šta je odgovor studenata? Rektor i zaposleni su u dogovoru sa studentima u prethodnom periodu već nekoliko puta ulazili u zgradu, kako bi tu održali sednice veća. Studenti nisu posumnjali da će ovog puta biti drugačije. Ali bilo je. "Mi igrom slučaja nismo zaključali vrata jer smo verovali da se ništa
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Zajedničko saopštenje dekana fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu: Podrška rektoru i rektorskom kolegijumu

Zajedničko saopštenje dekana fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu: Podrška rektoru i rektorskom kolegijumu

Ritam grada Kg pre 26 minuta
Zaposleni se vratili u Rektorat u Kragujevcu, svi dekani Univerziteta im pružili podršku

Zaposleni se vratili u Rektorat u Kragujevcu, svi dekani Univerziteta im pružili podršku

RTS pre 12 minuta
Dekani Univerziteta u Kragujevcu dali punu podršku rektoru i rektorskom kolegijumu

Dekani Univerziteta u Kragujevcu dali punu podršku rektoru i rektorskom kolegijumu

RTV pre 1 sat
Zajedničko saopštenje dekana fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu: Podrška rektoru i rektorskom kolegijumu

Zajedničko saopštenje dekana fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu: Podrška rektoru i rektorskom kolegijumu

Glas Šumadije pre 57 minuta
Dekani fakulteta dali punu podršku rektoru i rektorskom kolegijumu Univerziteta u Kragujevcu

Dekani fakulteta dali punu podršku rektoru i rektorskom kolegijumu Univerziteta u Kragujevcu

iKragujevac pre 51 minuta
Dekani Univerziteta u Kragujevcu: Ulazak zaposlenih u rektorat opravdan i legitiman

Dekani Univerziteta u Kragujevcu: Ulazak zaposlenih u rektorat opravdan i legitiman

Novi magazin pre 1 sat
Dekani Univerziteta u Kragujevcu: Ulazak zaposlenih u rektorat opravdan i legitiman

Dekani Univerziteta u Kragujevcu: Ulazak zaposlenih u rektorat opravdan i legitiman

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Rektor ušao u zgradu sa obezbeđenjem: Kako je objasnio svoj potez i šta je odgovor studenata?

Rektor ušao u zgradu sa obezbeđenjem: Kako je objasnio svoj potez i šta je odgovor studenata?

N1 Info pre 21 minuta
Skup podrške studentima ispred zgrade Rektorata u Kragujevcu

Skup podrške studentima ispred zgrade Rektorata u Kragujevcu

N1 Info pre 2 minuta
Evrogol Pavlova za remi Dubočice na Novom Beogradu

Evrogol Pavlova za remi Dubočice na Novom Beogradu

Jugmedia pre 16 minuta
(BLOG) Počeo je protest podrške studentima Filuma (VIDEO)

(BLOG) Počeo je protest podrške studentima Filuma (VIDEO)

Glas Šumadije pre 32 minuta
„Republika je pala“: Zaječarci u blokadi pozvali na protest u četvrtak ispred OJT-a u Zaječaru u 20 sati

„Republika je pala“: Zaječarci u blokadi pozvali na protest u četvrtak ispred OJT-a u Zaječaru u 20 sati

Glas Zaječara pre 21 minuta