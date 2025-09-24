Španska vlada odobrila potpuni embargo na oružje Izraelu

Danas pre 8 sati  |  Beta-AFP
Španska vlada odobrila potpuni embargo na oružje Izraelu
Španska vlada danas je odobrila „potpuni“ embargo na oružje Izraelu, kao deo paketa mera usmerenih na okončanje „genocida u Gazi“, kako je ranije rekao premijer Pedro Sančes. „Uredba koju je usvojio Savet ministara zabranjuje sav izvoz odbrambene opreme, proizvoda ili tehnologija koje se koriste u ovoj oblasti u Izrael, kao i njihov uvoz u Španiju“, rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo na konferenciji za novinare. Uredba takođe blokira zahteve za tranzit
