Španska vlada odobrila potpuni embargo na oružje Izraelu

Španska vlada danas je odobrila „potpuni“ embargo na oružje Izraelu, kao deo paketa mera usmerenih na okončanje „genocida u Gazi“, kako je ranije rekao premijer Pedro Sančes. „Uredba koju je usvojio Savet ministara zabranjuje sav izvoz odbrambene opreme, proizvoda ili tehnologija koje se koriste u ovoj oblasti u Izrael, kao i njihov uvoz u Španiju“, rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo na konferenciji za novinare. Uredba takođe blokira zahteve za tranzit