Evropska država odobrila embargo na oružje Izraelu! Uvodi se potpuna zabrana prodaje ili kupovine izraelske vojne opreme! Uredba stupa na snagu odmah!

Španska vlada danas je odobrila "potpuni" embargo na oružje Izraelu, kao deo paketa mera usmerenih na okončanje "genocida u Gazi", kako je ranije rekao premijer Pedro Sančez. - Uredba koju je usvojio Savet ministara zabranjuje sav izvoz odbrambene opreme, proizvoda ili tehnologija koje se koriste u ovoj oblasti u Izrael, kao i njihov uvoz u Španiju - rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo na konferenciji za novinare. Uredba takođe blokira zahteve za tranzit