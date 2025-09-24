Evropska država odobrila embargo na oružje Izraelu! Uvodi se potpuna zabrana prodaje ili kupovine izraelske vojne opreme! Uredba stupa na snagu odmah!

Kurir pre 8 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Evropska država odobrila embargo na oružje Izraelu! Uvodi se potpuna zabrana prodaje ili kupovine izraelske vojne opreme…
Španska vlada danas je odobrila "potpuni" embargo na oružje Izraelu, kao deo paketa mera usmerenih na okončanje "genocida u Gazi", kako je ranije rekao premijer Pedro Sančez. - Uredba koju je usvojio Savet ministara zabranjuje sav izvoz odbrambene opreme, proizvoda ili tehnologija koje se koriste u ovoj oblasti u Izrael, kao i njihov uvoz u Španiju - rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo na konferenciji za novinare. Uredba takođe blokira zahteve za tranzit
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Španska vlada odobrila potpuni embargo na oružje Izraelu

Španska vlada odobrila potpuni embargo na oružje Izraelu

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelŠpanijaEmbargopedro sančezGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Ambasador SAD kritikovao priznanje palestinske države na skupštini UN

Ambasador SAD kritikovao priznanje palestinske države na skupštini UN

RTV pre 8 minuta
Šta se dešava: U Evropi?! Strah se širi kontinentom, više ne postoji bezbedna tačka, u sekundi sve može da bukne: Trag vodi do…

Šta se dešava: U Evropi?! Strah se širi kontinentom, više ne postoji bezbedna tačka, u sekundi sve može da bukne: Trag vodi do jednog čoveka i države

Blic pre 38 minuta
Stravično saopštenje SZO: Broj slučajeva kolere u ovoj zemlji je alarmantan, umrlo više od 3.000 ljudi!

Stravično saopštenje SZO: Broj slučajeva kolere u ovoj zemlji je alarmantan, umrlo više od 3.000 ljudi!

Kurir pre 43 minuta
Portparol talibana Mudžahid odbrusio trampu: "Avganistan vam nikada više neće predati vojnu bazu Bagram" (foto/video)

Portparol talibana Mudžahid odbrusio trampu: "Avganistan vam nikada više neće predati vojnu bazu Bagram" (foto/video)

Kurir pre 3 minuta
Evropska država odobrila embargo na oružje Izraelu! Uvodi se potpuna zabrana prodaje ili kupovine izraelske vojne opreme…

Evropska država odobrila embargo na oružje Izraelu! Uvodi se potpuna zabrana prodaje ili kupovine izraelske vojne opreme! Uredba stupa na snagu odmah!

Kurir pre 8 minuta