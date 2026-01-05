Nova liderka Venecuele pozvala Vašington na saradnju, Maduro i njegova supruga danas pred sudom

Delsi Rodrigez postala je vršilac dužnosti predsednice Venecuele. U svom prvom obraćanju, nakon preuzimanja dužnosti, zauzela je blaži stav prema Vašingtonu pozivajući na saradnju. Naši narodi i naš region zaslužuju mir i dijalog, a ne rat, poručila je Rodrigezova Trampu. Sa druge strane, šef Bele kuće nagoveštava da bi moglo doći do intervencije u Kolumbiji, ali i poziva Meksiko "da se sabere". Nikolas Maduro i njegova supruga danas će se pojaviti pred sudom.

Evropski indeksi u porastu, cene nafte u padu Evropski berzanski indeksi su uglavnom u porastu, a cene nafte u padu nakon vojne intervencije Vašingtona u Venecueli. Investitori smatraju da događaji u Venecueli za sada ne ugrožavaju globalno snabdevanje naftom, što održava niže cene energenta i podstiče rast akcija u Evropi. Venecuela već godinama izvozi naftu znatno ispod istorijskog maksimuma, pošto je njena proizvodnja ograničena infrastrukturom, sankcijama i