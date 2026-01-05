Nova liderka Venecuele pozvala Vašington na saradnju, Maduro i njegova supruga danas pred sudom

RTS pre 4 minuta
Nova liderka Venecuele pozvala Vašington na saradnju, Maduro i njegova supruga danas pred sudom

Delsi Rodrigez postala je vršilac dužnosti predsednice Venecuele. U svom prvom obraćanju, nakon preuzimanja dužnosti, zauzela je blaži stav prema Vašingtonu pozivajući na saradnju. Naši narodi i naš region zaslužuju mir i dijalog, a ne rat, poručila je Rodrigezova Trampu. Sa druge strane, šef Bele kuće nagoveštava da bi moglo doći do intervencije u Kolumbiji, ali i poziva Meksiko "da se sabere". Nikolas Maduro i njegova supruga danas će se pojaviti pred sudom.

Evropski indeksi u porastu, cene nafte u padu Evropski berzanski indeksi su uglavnom u porastu, a cene nafte u padu nakon vojne intervencije Vašingtona u Venecueli. Investitori smatraju da događaji u Venecueli za sada ne ugrožavaju globalno snabdevanje naftom, što održava niže cene energenta i podstiče rast akcija u Evropi. Venecuela već godinama izvozi naftu znatno ispod istorijskog maksimuma, pošto je njena proizvodnja ograničena infrastrukturom, sankcijama i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

NIN pre 4 minuta
"Kuba spremna da padne kao nokautom"! Tramp nakon Venecuele i Kolumbije ima novu metu! Zapretio Madurovoj potpredsednici, ona…

"Kuba spremna da padne kao nokautom"! Tramp nakon Venecuele i Kolumbije ima novu metu! Zapretio Madurovoj potpredsednici, ona odmah zove Ameriku na "saradnju"

Kurir pre 4 minuta
Pomirljiviji ton Delsi Rodrigez: V.d. predsednika Venecuele pozvala SAD na saradnju i dijalog

Pomirljiviji ton Delsi Rodrigez: V.d. predsednika Venecuele pozvala SAD na saradnju i dijalog

N1 Info pre 59 minuta
Svet strepi od Trampove odmazde! Kolumbija postavila tenkove na granice, Maduro danas pred sudom, Kina u šoku nakon otmice…

Svet strepi od Trampove odmazde! Kolumbija postavila tenkove na granice, Maduro danas pred sudom, Kina u šoku nakon otmice predsednika Venecuele

Blic pre 29 minuta
Tramp nacrtao nove mete, preti od Amerike do Evrope! Šok u Karakasu, potpuni zaokret Madurove potpredsednice

Tramp nacrtao nove mete, preti od Amerike do Evrope! Šok u Karakasu, potpuni zaokret Madurove potpredsednice

Večernje novosti pre 29 minuta
Tramp zapretio novim vojnim udarima: SAD su glavne u Venecueli

Tramp zapretio novim vojnim udarima: SAD su glavne u Venecueli

Vreme pre 1 sat
Nikolas Maduro danas pred saveznim sudom u SAD

Nikolas Maduro danas pred saveznim sudom u SAD

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainTanjugVašingtonVenecuelaKinaBela kućaMeksikoKolumbijaDonald TrampNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

"Za heroja kakav je bio": Švajcarska fondacija prikuplja sredstva za sahranu Stefana Ivanovića u Srbiji

"Za heroja kakav je bio": Švajcarska fondacija prikuplja sredstva za sahranu Stefana Ivanovića u Srbiji

N1 Info pre 4 minuta
Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

NIN pre 4 minuta
Pokrenuta akcija prikupljanja novca za Stefana Ivanovića, heroja iz Kran Montane

Pokrenuta akcija prikupljanja novca za Stefana Ivanovića, heroja iz Kran Montane

Vreme pre 4 minuta
Brisel poziva na smirivanje tenzija u Venecueli

Brisel poziva na smirivanje tenzija u Venecueli

Vesti online pre 4 minuta
Hiljade kuća u Berlinu bez struje, vlast optužuje ekstremiste

Hiljade kuća u Berlinu bez struje, vlast optužuje ekstremiste

NIN pre 4 minuta