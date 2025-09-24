Supertajfun usmrtio najmanje 14 osoba na Tajvanu, milioni evakuisani u Kini, Hong Kong blokiran (VIDEO)

Danas pre 7 sati  |  Klix.ba
Supertajfun usmrtio najmanje 14 osoba na Tajvanu, milioni evakuisani u Kini, Hong Kong blokiran (VIDEO)

Najjača oluja godine – super tajfun Ragasa kreće se ka južnoj Kini nakon što je u utorak prošao kroz severne Filipine.

Najmanje jedna osoba je poginula na Filipinima nakon što je Ragasa u ponedeljak prošla kroz udaljena severna ostrva, poplavivši gradove. Obilne kiše iz Ragase izazvale su izlivanje jezera na istoku Tajvana, usmrtivši najmanje 14 ljudi i ostavivši 120 nestalih, javili su lokalni mediji, preneo je Klix.ba. Jezero je nastalo klizištem u julu koje je izazvao tajfun Vifa. Neki geolozi su opisali prodor kao „cunami sa planina“, jer je ispušteno procenjenih 15,4 miliona
