Supertajfun usmrtio najmanje 14 osoba na Tajvanu, milioni evakuisani u Kini, Hong Kong blokiran (VIDEO)

Najjača oluja godine – super tajfun Ragasa kreće se ka južnoj Kini nakon što je u utorak prošao kroz severne Filipine.

Najmanje jedna osoba je poginula na Filipinima nakon što je Ragasa u ponedeljak prošla kroz udaljena severna ostrva, poplavivši gradove. Obilne kiše iz Ragase izazvale su izlivanje jezera na istoku Tajvana, usmrtivši najmanje 14 ljudi i ostavivši 120 nestalih, javili su lokalni mediji, preneo je Klix.ba. Jezero je nastalo klizištem u julu koje je izazvao tajfun Vifa. Neki geolozi su opisali prodor kao „cunami sa planina“, jer je ispušteno procenjenih 15,4 miliona