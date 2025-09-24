Zastrašujući snimak iz kine Ogroman vodeni talas probija u hotel, ljudi vrište dok ih jaka struja obara i nosi (video)

Alo pre 6 sati
Zastrašujući snimak iz kine Ogroman vodeni talas probija u hotel, ljudi vrište dok ih jaka struja obara i nosi (video)

Zastrašujući trenutak kada je ogroman talas vode, koji je izazvao tajfun Ragasa, provalio kroz recepciju hotela u Hongongu snimljen je kamerama

Na snimku koji je podeljen na društvenim mrežama, vidi se kako je ogroman talas vode dramatično razbio staklena vrata hotela Fulerton Oušn Park u Aberdinu u Hongkongu, i odmah poplavio predvorje. Na snimku se čuju ljudi kako vrište, psuju i hvataju se za nameštaj u očajničkom pokušaju da ne budu odneseni jakom strujom vode, koja je potpuno uništila enterijer hotela.
