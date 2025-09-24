Sabotaža!! Ko je trampu i melaniji isključio pokretne stepenice: Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta (video)

Kurir pre 4 sati  |  CNN
Sabotaža!! Ko je trampu i melaniji isključio pokretne stepenice: Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta (video)

Bela kuća pozvala je danas na hitnu istragu pošto su pokretne stepenice, koje su koristili predsednik SAD Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp prilikom dolaska na Generalnu skupštinu UN, zaustavile.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, izrazila je zabrinutost na društvenim mrežama, naglašavajući da ukoliko je incident bio nameran, odgovorni bi morali da budu otpušteni i odmah istraženi, piše CNN. "Ako je neko u UN namerno zaustavio pokretne stepenice dok su predsednik i prva dama išli po njima, mora da bude otpušten i odmah istražen", napisala je Levit na Iksu, uz podelu snimka iz britanskih novina "Tajms". U članku se navodi da su zaposleni u UN navodno
