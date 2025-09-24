Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta sa pokretnim stepenicama u UN

Politika pre 42 minuta
Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta sa pokretnim stepenicama u UN

„Ako je neko namerno zaustavio pokretne stepenice dok su se predsednik i prva dama išli po njima, mora da bude otpušten i odmah istražen”– napisala je Levit na Iksu

VAŠINGTON – Bela kuća pozvala je danas na hitnu istragu nakon što su pokretne stepenice, koje su koristili predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp prilikom dolaska na Generalnu skupštinu UN, navodno zaustavile. Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, izrazila je zabrinutost na društvenim mrežama, naglašavajući da ukoliko je incident bio nameran, odgovorni bi morali da budu otpušteni i odmah istraženi, piše Si-En-En. „Ako je
Kurir pre 2 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 1 sat
