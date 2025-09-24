"Mora da bude otpušten": Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta sa pokretnim stepenicama u UN!

Blic pre 4 sati
"Mora da bude otpušten": Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta sa pokretnim stepenicama u UN!

Bela kuća pozvala je na hitnu istragu nakon što su pokretne stepenice, koje su koristili predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp prilikom dolaska na Generalnu skupštinu UN, navodno zaustavile.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, izrazila je zabrinutost na društvenim mrežama, naglašavajući da ukoliko je incident bio nameran, odgovorni bi morali da budu otpušteni i odmah istraženi, piše CNN. - Ako je neko u UN namerno zaustavio pokretne stepenice dok su predsednik i prva dama išli po njima, mora da bude otpušten i odmah istražen - napisala je Levit na Iksu, uz podelu članka iz britanskih novina "Tajms". U članku se navodi da su zaposleni u UN navodno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sabotaža!! Ko je trampu i melaniji isključio pokretne stepenice: Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta (video)

Sabotaža!! Ko je trampu i melaniji isključio pokretne stepenice: Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta (video)

Kurir pre 3 sata
Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta sa pokretnim stepenicama u UN

Bela kuća poziva na istragu zbog incidenta sa pokretnim stepenicama u UN

Politika pre 3 sata
(Video) Trampov i melanijin snimak postao hit na mrežama: Američki predsednik upao u pregršt "nevolja", a onda mu se pokvario…

(Video) Trampov i melanijin snimak postao hit na mrežama: Američki predsednik upao u pregršt "nevolja", a onda mu se pokvario "idiot"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSkupština UNBela kućaCNNDonald TrampMelanija Tramp

Svet, najnovije vesti »

Gugl vraća trajno zabranjene Jutjub naloge, priznaje pritisak Bajdenove administracije

Gugl vraća trajno zabranjene Jutjub naloge, priznaje pritisak Bajdenove administracije

RTV pre 34 minuta
Drama u sudnici: Trampov atentator pokušao da se ubije kada je proglašen krivim: Njegova ćerka sve vreme vrištala

Drama u sudnici: Trampov atentator pokušao da se ubije kada je proglašen krivim: Njegova ćerka sve vreme vrištala

Blic pre 14 minuta
Erdogan u Ujedinjenim nacijama: Izrael ubija jedno dete svakog sata u Gazi već 23 meseca

Erdogan u Ujedinjenim nacijama: Izrael ubija jedno dete svakog sata u Gazi već 23 meseca

Blic pre 24 minuta
Nasa predstavila desetoro novih astronauta: Pomagaće u istraživanju Meseca, a možda i Marsa!

Nasa predstavila desetoro novih astronauta: Pomagaće u istraživanju Meseca, a možda i Marsa!

Kurir pre 4 minuta
Evropska država odobrila embargo na oružje Izraelu! Uvodi se potpuna zabrana prodaje ili kupovine izraelske vojne opreme…

Evropska država odobrila embargo na oružje Izraelu! Uvodi se potpuna zabrana prodaje ili kupovine izraelske vojne opreme! Uredba stupa na snagu odmah!

Kurir pre 4 minuta