(BLOG) Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Zaječara: Kordoni policije i obezbeđenja, prepirke u sali

N1 Info pre 21 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Zaječara: Kordoni policije i obezbeđenja, prepirke u sali
Za danas je zakazana sednica skupštine Zaječara. Kako se u saopštenju navodi, to bi trebalo da bude nastavak konstitutivne sednice na kojoj bi trebalo da budu potvrđeni mandati. Ali kako nastavak, kada je posle te jedne konstitutivne već održana druga sednica, za koju je opozicija takođe tvrdila da je nelegalna. Kako javlja reporterka TV Nova, komentari prisutnih su da je "na snazi državni udar", a kordoni policije i obezbeđenja su u skupštinskoj sali, kao i ispred
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Pred početak (konstitutivne?) sednice SG Zaječar: Rasprava poslanika Ćute i načelnika PU Zaječar

Pred početak (konstitutivne?) sednice SG Zaječar: Rasprava poslanika Ćute i načelnika PU Zaječar

Ist media pre 36 minuta
Burno u Zaječaru: Kordon policije ispred Skupštine grada, zakazan nastavak konstitutivne sednice

Burno u Zaječaru: Kordon policije ispred Skupštine grada, zakazan nastavak konstitutivne sednice

Blic pre 31 minuta
Ćuta u verbalnom sukobu sa načelnikom PU Zaječar VIDEO

Ćuta u verbalnom sukobu sa načelnikom PU Zaječar VIDEO

Nova pre 21 minuta
BLOG UŽIVO Tenzije u Skupštini Zaječara: Policija ispred zgrade, u sali privatno obezbeđenje. Tu su i Ćuta, Parandilović i…

BLOG UŽIVO Tenzije u Skupštini Zaječara: Policija ispred zgrade, u sali privatno obezbeđenje. Tu su i Ćuta, Parandilović i Miki Aleksić

Nova pre 21 minuta
Sednica skupštine Zaječara: Opozicija tvrdi da je sednica nelegalna, u salu ušlo obezbeđenje

Sednica skupštine Zaječara: Opozicija tvrdi da je sednica nelegalna, u salu ušlo obezbeđenje

Nedeljnik pre 11 minuta
Danas nastavak konstitutivne sednice Skupštine Zaječara: Prisutni kordoni policije i obezbeđenja

Danas nastavak konstitutivne sednice Skupštine Zaječara: Prisutni kordoni policije i obezbeđenja

Danas pre 26 minuta
(VIDEO) Rasprava poslanika Ćute i načelnika PU Zaječar

(VIDEO) Rasprava poslanika Ćute i načelnika PU Zaječar

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zaječar

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Zaječara: Kordoni policije i obezbeđenja, prepirke u sali

(BLOG) Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Zaječara: Kordoni policije i obezbeđenja, prepirke u sali

N1 Info pre 21 minuta
Na Kalemegdanu organizovana bakljada za poginule u sukobu u Banjskoj

Na Kalemegdanu organizovana bakljada za poginule u sukobu u Banjskoj

N1 Info pre 26 minuta
Đurić: Intenziviranje bilateralnih odnosa sa Gruzijom

Đurić: Intenziviranje bilateralnih odnosa sa Gruzijom

Beta pre 51 minuta
Burno u Zaječaru: Kordon policije ispred Skupštine grada, zakazan nastavak konstitutivne sednice

Burno u Zaječaru: Kordon policije ispred Skupštine grada, zakazan nastavak konstitutivne sednice

Blic pre 31 minuta
Pred početak (konstitutivne?) sednice SG Zaječar: Rasprava poslanika Ćute i načelnika PU Zaječar

Pred početak (konstitutivne?) sednice SG Zaječar: Rasprava poslanika Ćute i načelnika PU Zaječar

Ist media pre 36 minuta