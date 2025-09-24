Nemačke vlasti: Trampova izjava o Ukrajini podstiče nadu u pritisak na Rusiju

NIN pre 1 sat  |  Beta
Nemačke vlasti: Trampova izjava o Ukrajini podstiče nadu u pritisak na Rusiju

Nemačka vlada ocenila je danas da zaokret američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) u vezi sa sukobom u Ukrajini podstiče nadu u pritisak na Rusiju. "Trampove izjave nam daju razlog da se nadamo da možemo ponovo i intenzivno da razgovaramo o tom pitanju i održimo pritisak na Rusiju", rekao je portparol nemačke vlade Štefan Kornelijus.

Američki predsednik, koji je naglo promenio svoj pristup rešavanju rata u Ukrajini, rekao je u utorak da Kijev može da povrati svoju teritoriju u njenom prvobitnom obliku i možda čak da ide dalje naspram Rusije. "Rusija već tri i po godine vodi rat bez jasnog vođstva koji bi prava vojna sila dobila za manje od nedelju dana", napisao je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social, opisujući zemlju Vladimira Putina kao "veoma sličnu tigru od papira".
Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaNemačkaKijevDonald TrampRat u Ukrajini

