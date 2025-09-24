Makron: NATO treba da jače odgovara na provokacije Rusije, ali bez obaranja letelica

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je danas izjavio da države NATO-a treba da "pojačaju" odgovor u slučaju "novih provokacija" Rusije, posebno u vazdušnom prostoru Istočne Evrope.

"To znači da ako vas neko ponovo provocira, morate da reagujete malo snažnije", rekao je Makron francuskim novinarima u Njujorku gde učestvuje na godišnjem zasedanju Generalne skupštine UN. Makron je međutim dodao da suočeni sa ovim "testovima" ruske vojske, ne treba otvarati vatru. Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je u utorak rekao da bi trebalo obarati ruske avione ako ulaze u vazdušni prostor država NATO-a. Makron je rekao da je NATO do sada imao