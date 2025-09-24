Rusija uzvraća udarac, kremlj oštro reagovao na Trampove opaske! Rusija nije ''papirni tigar''

Govoreći u radio-intervjuu, Peskov je istakao da ruske snage ostvaruju napredak u Ukrajini i da je stanje na frontu jasno vidljivo

Nakon što je američki predsednik Donald Tramp u Njujorku izjavio da NATO treba da reaguje i obara ruske avione ukoliko uđu u vazdušni prostor Alijanse, na njegove poruke o Rusiji odgovorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je poručio da Vladimir Putin ceni Trampove napore u pokušaju da doprinese rešavanju ukrajinskog sukoba, ali se posebno osvrnuo na ocenu da je Rusija „tigar od papira“. – Rusija je medved. A medved od papira ne postoji – naglasio je