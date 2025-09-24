Tuneli Munjino brdo i Laz biće potpuno zatvoreni: U planu obustavljanje saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Požega, oglasili se Putevi Srbije

Nova pre 2 sata  |  Autor: Danas
Tuneli Munjino brdo i Laz biće potpuno zatvoreni: U planu obustavljanje saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Požega…

JP „Putevi Srbije“ saopštilo je danas da će od 29. septembra do 2. oktobra biti sprovedena funkcionalna testiranja sistema automatskog upravljanja na deonici auto-puta Pakovraće-Prilipac u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja.

Kako je objašnjeno, u skladu sa zahtevima za funkcionalno testiranje sistema upravljanja i nadzora, kao i bezbednosnih sistema u tunelu, neophodno je da obe tunelske cevi budu istovremeno zatvorene za saobraćaj tokom izvođenja sveobuhvatnih testova. Testovi će se, kako je navedeno, izvoditi u prisustvu predstavnika relavantnih institucija i sertifikovanih tela iz delokruga nadležnosti, odgovornih izvođača radova, nadzornih organa, stručnog osoblja ispred
