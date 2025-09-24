Obustavlja se saobraćaj na auto-putu kod Požege, zatvoreni tuneli Laz i Munjino Brdo: Vrše se važna bezbedonosna testiranja

RINA pre 2 sata
Obustavlja se saobraćaj na auto-putu kod Požege, zatvoreni tuneli Laz i Munjino Brdo: Vrše se važna bezbedonosna testiranja
Obustavlja se saobraćaj na auto-putu kod Požege, zatvoreni tuneli Laz i Munjino Brdo: Vrše se važna bezbedonosna testiranja Požega - Na deonici auto-puta Pakorvaće - Prilipac u periodu od 29. septembra do 2. oktobra sprovode se funkcionalna testiranja sistema automatskog upravljanja u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, shodno Zakonu o zaštiti od požara i Pravilniku o sadržini i načinu vršenja
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Potpuna obustava saobraćaja na auto-putu kod Požege! Zatvoreni tuneli Laz i Munjino Brdo, evo koliko će trajati i kuda će ići…

Potpuna obustava saobraćaja na auto-putu kod Požege! Zatvoreni tuneli Laz i Munjino Brdo, evo koliko će trajati i kuda će ići vozači

Dnevnik pre 2 sata
JP Putevi Srbije: Tuneli Laz i Munjino brdo biće zatvoreni od 29.septembra do 2.oktobra, sprovode se funkcionalna testiranja…

JP Putevi Srbije: Tuneli Laz i Munjino brdo biće zatvoreni od 29.septembra do 2.oktobra, sprovode se funkcionalna testiranja sistema automatskog upravljanja

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Obustavlja se saobraćaj na auto-putu kod Požege: Zatvoreni tuneli Laz i Munjino brdo!

Obustavlja se saobraćaj na auto-putu kod Požege: Zatvoreni tuneli Laz i Munjino brdo!

Telegraf pre 2 sata
Tuneli Munjino brdo i Laz biće potpuno zatvoreni: U planu obustavljanje saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Požega…

Tuneli Munjino brdo i Laz biće potpuno zatvoreni: U planu obustavljanje saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Požega, oglasili se Putevi Srbije

Nova pre 4 sati
Bezbednosna testiranja zatvaraju oba tunela kod Požege

Bezbednosna testiranja zatvaraju oba tunela kod Požege

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Testiranja sistema automatskog upravljanja u tunelima Laz i Munjino brdo

Testiranja sistema automatskog upravljanja u tunelima Laz i Munjino brdo

NIN pre 3 sata
Potpuna obustava saobraćaja na deonici Pakovraće-Požega: Zatvaraju se tuneli Laz i Munjino brdo zbog funkcionalnog testiranja…

Potpuna obustava saobraćaja na deonici Pakovraće-Požega: Zatvaraju se tuneli Laz i Munjino brdo zbog funkcionalnog testiranja

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Požegapožar

Društvo, najnovije vesti »

Vučićević bi se morao izviniti gledaocima i javnosti

Vučićević bi se morao izviniti gledaocima i javnosti

Danas pre 50 minuta
Advokatica o Bogdanu: Ukida se pritvor osumnjičenima da su oštetili državu za 120 miliona evra, a njega drže zbog razbijenih…

Advokatica o Bogdanu: Ukida se pritvor osumnjičenima da su oštetili državu za 120 miliona evra, a njega drže zbog razbijenih prozora

Nova pre 5 minuta
Evropski automobilski div pauzira proizvodnju: Tržišna situacija u Evropi nepovoljna

Evropski automobilski div pauzira proizvodnju: Tržišna situacija u Evropi nepovoljna

Blic pre 5 minuta
Poslovna elita na mjuziklu u Beogradu! "Blic" okupio bankare, direktore, privrednike, IT sektor (foto)

Poslovna elita na mjuziklu u Beogradu! "Blic" okupio bankare, direktore, privrednike, IT sektor (foto)

Blic pre 5 minuta
Humanitarac iz Srbije pomaže najugroženije u Africi: Kada uradite nešto dobro, podstaknete i druge da urade isto

Humanitarac iz Srbije pomaže najugroženije u Africi: Kada uradite nešto dobro, podstaknete i druge da urade isto

Euronews pre 0 minuta