JP Putevi Srbije: Tuneli Laz i Munjino brdo biće zatvoreni od 29.septembra do 2.oktobra, sprovode se funkcionalna testiranja sistema automatskog upravljanja

JP Putevi Srbije: Tuneli Laz i Munjino brdo biće zatvoreni od 29.septembra do 2.oktobra, sprovode se funkcionalna testiranja…

u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, shodno: • "Zakonu o zaštiti od požara" (Sl.

Glasnik RS 87/2018) • "Pravilniku o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata" (Sl. Glasnik RS 6/2024) • "Uredbi o uslovima i postupku uspostavljanja režima probnog rada radi odvijanja drumskog saobraćaja na državnim putevima" (Sl. Glasnik RS 70/2025-34)
