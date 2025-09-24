Večeras u Beogradu protest na kojem će se zatražiti puštanje studenta Bogdana Jovičića na slobodu

Ispred Okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu večeras će biti održan protest studenata i građana na kojem će se zatražiti puštanje na slobodu pritvorenog studenta Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdana Jovičića (22).

Jovičić je uhapšen 14. avgusta posle velikog protesta u Novom Sadu i tereti se za krivično delo „nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu“ i to zbog, kako su naveli njegovi advokati, „oštećenja imovine velike vrednosti u dolasku ili odlasku sa javnog skupa“. Te večeri su građani polomili staklo na prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Jovičiću je sud dva puta odredio pritvor u trajanju od po 30 dana, a on je poslednjih 13 dana