Google tvrdi da je trpeo pritiske Bajdenove administracije: Vraća pojedine ukinute Youtube naloge

Američki tehnološki div Google je najavio da će korisnicima čiji su Youtube nalozi trajno ukinuti zbog sadržaja o pandemiji ili izborima biti omogućeno ponovno aktiviranje.

Kompanija je u dokumentu dostavljenom Odboru za pravosuđe Predstavničkog doma SAD priznala da je ranije trpela pritiske Bele kuće da uklanja sadržaje o virusu korona, prenosi Fox business. Nova politika predviđa da svi autori čiji su nalozi ukinuti zbog "ponovljenih kršenja politika o pandemiji i integritetu izbora, koje više nisu na snazi", dobiju priliku da se vrate na platformu. Na taj način bi na Youtube mogli da se vrate i poznati podkaster Stiv Benon,