Google tvrdi da je trpeo pritiske Bajdenove administracije: Vraća pojedine ukinute Youtube naloge

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Google tvrdi da je trpeo pritiske Bajdenove administracije: Vraća pojedine ukinute Youtube naloge

Američki tehnološki div Google je najavio da će korisnicima čiji su Youtube nalozi trajno ukinuti zbog sadržaja o pandemiji ili izborima biti omogućeno ponovno aktiviranje.

Kompanija je u dokumentu dostavljenom Odboru za pravosuđe Predstavničkog doma SAD priznala da je ranije trpela pritiske Bele kuće da uklanja sadržaje o virusu korona, prenosi Fox business. Nova politika predviđa da svi autori čiji su nalozi ukinuti zbog "ponovljenih kršenja politika o pandemiji i integritetu izbora, koje više nisu na snazi", dobiju priliku da se vrate na platformu. Na taj način bi na Youtube mogli da se vrate i poznati podkaster Stiv Benon,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Gugl vraća trajno zabranjene Jutjub naloge, priznaje pritisak Bajdenove administracije

Gugl vraća trajno zabranjene Jutjub naloge, priznaje pritisak Bajdenove administracije

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FoksGoogleGuglYouTubeBela kućaIzboriPandemija

Svet, najnovije vesti »

Koliko je zapravo jaka poljska vojska?

Koliko je zapravo jaka poljska vojska?

Danas pre 20 minuta
Savet bezbednosti UN održao sastanak na visokom nivou o Ukrajini

Savet bezbednosti UN održao sastanak na visokom nivou o Ukrajini

RTV pre 20 minuta
Makron: Gazi je potrebno više od vojnog rešenja, 'demontaža' Hamasa ne funkcioniše

Makron: Gazi je potrebno više od vojnog rešenja, 'demontaža' Hamasa ne funkcioniše

RTV pre 10 minuta
U udarima super tajfuna Ragasa na Filipinima poginulo šest osoba

U udarima super tajfuna Ragasa na Filipinima poginulo šest osoba

RTV pre 10 minuta
Džimi Kimel brani slobodu govora nakon što mu je vraćena emisija

Džimi Kimel brani slobodu govora nakon što mu je vraćena emisija

N1 Info pre 5 minuta