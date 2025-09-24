Leteći automobili, vakcina protiv raka, najjača vojska u Evropi: "Spektakularne izmišljotine srpskih tabloida"

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Leteći automobili, vakcina protiv raka, najjača vojska u Evropi: "Spektakularne izmišljotine srpskih tabloida"

Leteći automobili, vakcina protiv raka, najjača vojska u Evropi - režimski mediji u Srbiji šire spektakularne izmišljotine, a to koliko su one realne je nebitno.

Tako piše dnevnik Tagesancajger, koji dodaje da je centralna poruka režimskih medija da Srbiju zahvaljujući dalekovidosti predsednika Aleksandra Vučića čeka blistava budućnost. Švajcarski dnevnik kao primer navodi beogradski "tabloidni list Informer koji je prošlu nedelju otvorio obećavajućim naslovom: Srbija i Rusija pišu istoriju: Pravimo vakcinu protiv raka - Ništa više neće biti isto", i dodaje da "ako naslov zvuči dovoljno spektakularno, očigledno nisu
