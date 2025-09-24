VIDEO: Ogromna rupa se otvorila usred Bangkoka, "progutala" automobile i stubove

Rupa duboka 50 metara otvorila se jutros ispred bolnice Vadžira u centru Bangkoku, a u urušavanju zemlje propali su automobili i električni stubovi.

Pojava kratera u zemlji, koji se povezuje sa izgradnjom obližnje podzemne železničke stanice, bila je praćena pucanjem cevi iz kojih su izlazili mlazevi vode, dok su oboreni električni stubovi i kablovi izbacivali električne varnice, prenosi Rojters. Pacijenti i stanari iz obližnjih stanova evakuisani su. Bolnica je objavila da neće primati pacijente do daljeg. Foto: Beta/AP Guverner Bangkoka Čačart Sitipunt rekao je da je pukla cev, tako da su presečeni i