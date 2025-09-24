Mali: Više od 3.000 porodica kupilo stan uz kredit za mlade, nastavljamo sa programom

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je više od 3.000 porodica u Srbiji iskoristilo mogućnost da uzme jeftine stambene kredite za mlade sa učešćem od jedan odsto i istakao da će država nastaviti program subvencionisanja tih stambenih kredita.

Mali je, tokom obilaska porodice Vesić u Kaluđerici, koja je kupila stan u okviru tog programa, rekao da je planirano da se garantnom šemom pokrije 5.500 stanova i naglasio da će kada ta kvota bude ispunjena, država aktivirati novu garantnu šemu. "Najvažnije za mlade ljude je da kupe svoju prvu nekretninu, onda su sigurni, što bi rekli 'svoj na svome' i onda mogu dalje da prave planove. Mi ćemo nastaviti sa tim programom", rekao je Mali. Naveo je da su Marina i