Mali: Više od 3.000 porodica kupilo stan uz kredit za mlade, nastavljamo sa programom

RTS pre 2 sata
Mali: Više od 3.000 porodica kupilo stan uz kredit za mlade, nastavljamo sa programom

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je više od 3.000 porodica u Srbiji iskoristilo mogućnost da uzme jeftine stambene kredite za mlade sa učešćem od jedan odsto i istakao da će država nastaviti program subvencionisanja tih stambenih kredita.

Mali je, tokom obilaska porodice Vesić u Kaluđerici, koja je kupila stan u okviru tog programa, rekao da je planirano da se garantnom šemom pokrije 5.500 stanova i naglasio da će kada ta kvota bude ispunjena, država aktivirati novu garantnu šemu. "Najvažnije za mlade ljude je da kupe svoju prvu nekretninu, onda su sigurni, što bi rekli 'svoj na svome' i onda mogu dalje da prave planove. Mi ćemo nastaviti sa tim programom", rekao je Mali. Naveo je da su Marina i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Mali: Rata kredita kao renta koju su ranije plaćali FOTO/VIDEO

Mali: Rata kredita kao renta koju su ranije plaćali FOTO/VIDEO

B92 pre 28 minuta
Mali: Vlada će u petak usvojiti predlog novog zakona o legalizaciji

Mali: Vlada će u petak usvojiti predlog novog zakona o legalizaciji

Euronews pre 1 sat
Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade; Vlada u petak usvaja predlog novog zakona o legalizaciji

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade; Vlada u petak usvaja predlog novog zakona o legalizaciji

RTV pre 2 sata
Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

NIN pre 1 sat
Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

Euronews pre 1 sat
Mali obilazi porodicu Vesić koja je kupila stan uz pomoć programa stambenih kredita

Mali obilazi porodicu Vesić koja je kupila stan uz pomoć programa stambenih kredita

Blic pre 1 sat
Legalizacija za samo 100 evra Siniša Mali najavio: Vlada će u petak usvojiti predlog novog zakona

Legalizacija za samo 100 evra Siniša Mali najavio: Vlada će u petak usvojiti predlog novog zakona

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiStambeni kreditiSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Haos oko ručnog prtljaga, niko više ne zna šta je dozvoljeno

Haos oko ručnog prtljaga, niko više ne zna šta je dozvoljeno

Kamatica pre 2 minuta
Forbes Women’s Summit 2025: Kompletna agenda - žene koje pomeraju granice i aktivni saveznici

Forbes Women’s Summit 2025: Kompletna agenda - žene koje pomeraju granice i aktivni saveznici

N1 Info pre 18 minuta
Koja je tajna uspešnog gajenja povrća u ovo doba godine?

Koja je tajna uspešnog gajenja povrća u ovo doba godine?

RTV pre 23 minuta
Poreska uprava raspisala konkurs za zapošljavanje

Poreska uprava raspisala konkurs za zapošljavanje

Danas pre 3 minuta
Koje su evropske zemlje najpametnije

Koje su evropske zemlje najpametnije

Biznis i finansije pre 27 minuta