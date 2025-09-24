Ruski petrohemijski kompleks Salavat napadnut dronovima; požari u Harkovskoj oblasti posle masovnog udara

RTS pre 28 minuta
Ruski petrohemijski kompleks Salavat napadnut dronovima; požari u Harkovskoj oblasti posle masovnog udara

Rat u Ukrajini – 1.309. dan. Izbio je požar u petrohemijskom kompleksu Salavat, kojim upravlja energetski gigant Gazprom, saopštio je regionalni ruski guverner naznačujući da su ga napali ukrajinski dronovi. U Harkovskoj oblasti izbili su požari, a zabeležene su i žrtave masovnog ruskog napada, saopštava Kijev.

Peskov: Putinov predlog o smanjenju nuklearnog naoružanja je gest dobre volje Odluka Moskve da produži kvantitativna ograničenja Novog START-a za godinu dana nakon njihovog isteka bila je gest dobre volje ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je portparol Dmitrij Peskov. "Predsednik Putin veoma dobro razume važnost ovog dokumenta za globalnu stabilnost i bezbednost, tako da niko ništa nije tražio od nas. Ovo je jasan gest dobre volje sa Putinove strane",
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Izlaganja Trampa, Erdogana, Makrona i Zelenskog zaljuljala svet! Evo o čemu su govorili državnici! "Evropa u ozbiljnoj…

Izlaganja Trampa, Erdogana, Makrona i Zelenskog zaljuljala svet! Evo o čemu su govorili državnici! "Evropa u ozbiljnoj nevolji", "Deci u Gazi amputiraju ruke"

Kurir pre 28 minuta
"Nato treba da obori ruske avione": Počeo sastanak Trampa i Zelenskog, lider SAD oštar na početku: Ovo će biti glavne teme…

"Nato treba da obori ruske avione": Počeo sastanak Trampa i Zelenskog, lider SAD oštar na početku: Ovo će biti glavne teme razgovora (video)

Blic pre 28 minuta
Ni zelenskom nije jasno šta ovo bi, Tramp veruje u njega! "Pomalo" iznenađen porukom predsednika SAD da "može da povrati…

Ni zelenskom nije jasno šta ovo bi, Tramp veruje u njega! "Pomalo" iznenađen porukom predsednika SAD da "može da povrati teritorije" od ruskog "tigra od papira"

Kurir pre 28 minuta
Tramp: Zemlje NATO-a treba da obore ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor

Tramp: Zemlje NATO-a treba da obore ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor

RTV pre 1 sat
Fon der Lajen: Do 2027. EU zauvek okreće novi list u vezi sa ruskim fosilnim gorivima

Fon der Lajen: Do 2027. EU zauvek okreće novi list u vezi sa ruskim fosilnim gorivima

NIN pre 43 minuta
Kaja Kalas pohvalila Trampove izjave o Ukrajini i Rusiji

Kaja Kalas pohvalila Trampove izjave o Ukrajini i Rusiji

NIN pre 47 minuta
Tramp: NATO treba da obara ruske avione u svom vazdušnom prostoru

Tramp: NATO treba da obara ruske avione u svom vazdušnom prostoru

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNNATOGuvernerSkupština UNMoskvaUkrajinaGaspromTanjugFacebookGazpromIndijaKinaRusijaFejsbukKijevDonald TramppožarnaftaHarkov

Društvo, najnovije vesti »

Roditelji đaka OŠ „Pavle Savić“ traže procenu radne sposobnosti v. d. direktora Tasića

Roditelji đaka OŠ „Pavle Savić“ traže procenu radne sposobnosti v. d. direktora Tasića

N1 Info pre 28 minuta
Kinez i Britanac imali mobilni i internet dok su bili u kućnom pritvoru - iz kog su potom pobegli

Kinez i Britanac imali mobilni i internet dok su bili u kućnom pritvoru - iz kog su potom pobegli

Radio 021 pre 13 minuta
Poreska uprava raspisala konkurs za zapošljavanje 248 izvršilaca na 195 radnih mesta

Poreska uprava raspisala konkurs za zapošljavanje 248 izvršilaca na 195 radnih mesta

RTV pre 28 minuta
Radošević: Zaštita biodiverziteta nije samo naučna obaveza, već i društvena odgovornost

Radošević: Zaštita biodiverziteta nije samo naučna obaveza, već i društvena odgovornost

RTV pre 28 minuta
Izlaganja Trampa, Erdogana, Makrona i Zelenskog zaljuljala svet! Evo o čemu su govorili državnici! "Evropa u ozbiljnoj…

Izlaganja Trampa, Erdogana, Makrona i Zelenskog zaljuljala svet! Evo o čemu su govorili državnici! "Evropa u ozbiljnoj nevolji", "Deci u Gazi amputiraju ruke"

Kurir pre 28 minuta