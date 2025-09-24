Ruski petrohemijski kompleks Salavat napadnut dronovima; požari u Harkovskoj oblasti posle masovnog udara

Rat u Ukrajini – 1.309. dan. Izbio je požar u petrohemijskom kompleksu Salavat, kojim upravlja energetski gigant Gazprom, saopštio je regionalni ruski guverner naznačujući da su ga napali ukrajinski dronovi. U Harkovskoj oblasti izbili su požari, a zabeležene su i žrtave masovnog ruskog napada, saopštava Kijev.

Peskov: Putinov predlog o smanjenju nuklearnog naoružanja je gest dobre volje Odluka Moskve da produži kvantitativna ograničenja Novog START-a za godinu dana nakon njihovog isteka bila je gest dobre volje ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je portparol Dmitrij Peskov. "Predsednik Putin veoma dobro razume važnost ovog dokumenta za globalnu stabilnost i bezbednost, tako da niko ništa nije tražio od nas. Ovo je jasan gest dobre volje sa Putinove strane",