pre 15 minuta
Budanov: Rusija planira potpuno zauzimanje Donjecke oblasti 2026, ali to je nerealno

„Situacija u Pokrovsku i okolini je izuzetno teška. Ali istovremeno, mi se nekako još uvek držimo”– rekao je Budanov

KIJEV – Načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) Kirilo Budanov izjavio je danas da Rusija planira da potpuno „okupira” Donjecku oblast u proleće 2026. godine, napominjući da veruje da je sprovođenje ovog plana nerealno. „Rusi su sebi postavili cilj potpune okupacije Donjecke oblasti, to žele da urade kako ne bi otkrili, kako kažu, državnu tajnu, u proleće 2026. godine. To je nerealno”, naglasio je Budanov, prenosi Ukrinform. Prema
