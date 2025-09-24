Napadnuti brodovi koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu; Italija osudila napad na flotilu, šalje mornaricu u pomoć

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Napadnuti brodovi koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu; Italija osudila napad na flotilu, šalje mornaricu u pomoć

HERAKLION - Brodove Globalne flotile "Sumud", koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu, tokom protekle noći napali su dronovi koji su ispuštali biber-sprej, zvučne bombe i neidentifikovani materijal, prenosi danas ANSA.

U desetak napada dronova na 11 brodova Globalne flotile "Sumud", koji se nalaze u blizini Krita, nije bilo povređenih. "To je veoma ozbiljna epizoda koja postavlja presedan. Nadamo se da će političari intervenisati", rekla je portparolka Italije za Globalnu sumudsku flotilu Marija Elena Delija. Ona je kazala da je brodove flotile "napalo najmanje 15 dronova". "Prvo su ispustili supstance koje peckaju, zatim su proizveli zvučne bombe, a na kraju su se obrušili na
