"Dronovi preleću, odjekuju eksplozije": Napadnuta humanitarna flotila kod Krita, pogođeno 10 brodova: Na jednom od plovila i greta tunberg (foto, video)

Brodove Globalne flotile "Sumud", koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu, tokom protekle noći napali su dronovi koji su ispuštali biber sprej, zvučne bombe i neidentifikovani materijal, prenosi danas ANSA.

U desetak napada dronova na 11 brodova Globalne flotile "Sumud", koji se nalaze u blizini Krita, nije bilo povređenih. - To je veoma ozbiljna epizoda koja postavlja presedan. Nadamo se da će političari intervenisati - rekla je portparolka Italije za Globalnu sumudsku flotilu Marija Elena Delija. Ona je kazala da je brodove flotile "napalo najmanje 15 dronova". - Prvo su ispustili supstance koje peckaju, zatim su proizveli zvučne bombe, a na kraju su se obrušili na