"Dronovi preleću, odjekuju eksplozije": Napadnuta humanitarna flotila kod Krita, pogođeno 10 brodova: Na jednom od plovila i greta tunberg (foto, video)

Blic pre 3 sata
"Dronovi preleću, odjekuju eksplozije": Napadnuta humanitarna flotila kod Krita, pogođeno 10 brodova: Na jednom od plovila i…

Brodove Globalne flotile "Sumud", koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu, tokom protekle noći napali su dronovi koji su ispuštali biber sprej, zvučne bombe i neidentifikovani materijal, prenosi danas ANSA.

U desetak napada dronova na 11 brodova Globalne flotile "Sumud", koji se nalaze u blizini Krita, nije bilo povređenih. - To je veoma ozbiljna epizoda koja postavlja presedan. Nadamo se da će političari intervenisati - rekla je portparolka Italije za Globalnu sumudsku flotilu Marija Elena Delija. Ona je kazala da je brodove flotile "napalo najmanje 15 dronova". - Prvo su ispustili supstance koje peckaju, zatim su proizveli zvučne bombe, a na kraju su se obrušili na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Brodovi koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu napadnuti zvučnim bombama i biber-sprejom

Brodovi koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu napadnuti zvučnim bombama i biber-sprejom

RTV pre 54 minuta
Flotila Sumud napadnuta u međunarodnim vodama kod Grčke

Flotila Sumud napadnuta u međunarodnim vodama kod Grčke

Mašina pre 1 sat
Dronovima gađan brod sa aktivistima i humanitarnom pomoći za Gazu: Jeziv napad u blizini Krita (Video)

Dronovima gađan brod sa aktivistima i humanitarnom pomoći za Gazu: Jeziv napad u blizini Krita (Video)

Mondo pre 2 sata
Napadnuta flotila grete tunberg, dronovi pogodili 11 brodova! Aktivisti nose pomoć za Gazu i optužuju Izrael: "Koriste…

Napadnuta flotila grete tunberg, dronovi pogodili 11 brodova! Aktivisti nose pomoć za Gazu i optužuju Izrael: "Koriste eksplozive i hemijske agense" prvi snimci

Kurir pre 4 sati
Izvršen napad na Gretinu flotilu; Brodovi zasuti šok bombama i eksplozivima? VIDEO/FOTO

Izvršen napad na Gretinu flotilu; Brodovi zasuti šok bombama i eksplozivima? VIDEO/FOTO

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DelijeIzraelKritItalijaGreta TunbergGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 13 ljudi povređeno u eksploziji u vozu na jugozapadu Pakistana

Najmanje 13 ljudi povređeno u eksploziji u vozu na jugozapadu Pakistana

RTV pre 39 minuta
Dva miliona ljudi evakuisano u Kini zbog supertajfuna, na Tajvanu najmanje 15 poginulih

Dva miliona ljudi evakuisano u Kini zbog supertajfuna, na Tajvanu najmanje 15 poginulih

BBC News pre 44 minuta
Džimi Kimel se vratio na TV: 'Gušenje slobode govora nije u američkom duhu'

Džimi Kimel se vratio na TV: 'Gušenje slobode govora nije u američkom duhu'

BBC News pre 29 minuta
Atentator na predsednika Trampa pokušao da se izbode u sudnici

Atentator na predsednika Trampa pokušao da se izbode u sudnici

RTV pre 34 minuta
Šef nemačke diplomatije: Evropa da odraste i pojača podršku Ukrajini nakon Trampove promene stava

Šef nemačke diplomatije: Evropa da odraste i pojača podršku Ukrajini nakon Trampove promene stava

RTV pre 54 minuta