Dronovima gađan brod sa aktivistima i humanitarnom pomoći za Gazu: Jeziv napad u blizini Krita (Video)

Aktivisti na brodu koji je plovio ka Gazi kasno u utorak bili su meta napada više dronova koji su ispuštali neidentifikovane predmete, dok im je komunikacija bila ometana.

Među putnicima se nalazila i poznata aktivistkinja Greta Tunberg, a brod je prevozio humanitarnu pomoć sa ciljem da probije izraelsku blokadu. Organizatori flote koja prevozi pomoć i propalestinske aktiviste ka Gazi saopštili su kasno u utorak da su čuli eksplozije i videli više dronova koji su napali neke od njihovih brodova, koji se trenutno nalaze u blizini Grčke. "Više dronova, neidentifikovani objekti su ispušteni, komunikacija je ometana, a eksplozije su se