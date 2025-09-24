Dronovima gađan brod sa aktivistima i humanitarnom pomoći za Gazu: Jeziv napad u blizini Krita (Video)

Mondo pre 4 sati  |  Mihajlo Sfera
Dronovima gađan brod sa aktivistima i humanitarnom pomoći za Gazu: Jeziv napad u blizini Krita (Video)

Aktivisti na brodu koji je plovio ka Gazi kasno u utorak bili su meta napada više dronova koji su ispuštali neidentifikovane predmete, dok im je komunikacija bila ometana.

Među putnicima se nalazila i poznata aktivistkinja Greta Tunberg, a brod je prevozio humanitarnu pomoć sa ciljem da probije izraelsku blokadu. Organizatori flote koja prevozi pomoć i propalestinske aktiviste ka Gazi saopštili su kasno u utorak da su čuli eksplozije i videli više dronova koji su napali neke od njihovih brodova, koji se trenutno nalaze u blizini Grčke. "Više dronova, neidentifikovani objekti su ispušteni, komunikacija je ometana, a eksplozije su se
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Dronovi preleću, odjekuju eksplozije": Napadnuta humanitarna flotila kod Krita, pogođeno 10 brodova: Na jednom od plovila i…

"Dronovi preleću, odjekuju eksplozije": Napadnuta humanitarna flotila kod Krita, pogođeno 10 brodova: Na jednom od plovila i greta tunberg (foto, video)

Blic pre 30 minuta
Napadnuti brodovi Globalne flotile

Napadnuti brodovi Globalne flotile

Politika pre 20 minuta
Napadnuti brodovi koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu; Italija osudila napad na flotilu, šalje mornaricu u pomoć

Napadnuti brodovi koji prevoze humanitarnu pomoć za Gazu; Italija osudila napad na flotilu, šalje mornaricu u pomoć

RTV pre 1 sat
Flotila Sumud napadnuta u međunarodnim vodama kod Grčke

Flotila Sumud napadnuta u međunarodnim vodama kod Grčke

Mašina pre 2 sata
Napadnuta flotila grete tunberg, dronovi pogodili 11 brodova! Aktivisti nose pomoć za Gazu i optužuju Izrael: "Koriste…

Napadnuta flotila grete tunberg, dronovi pogodili 11 brodova! Aktivisti nose pomoć za Gazu i optužuju Izrael: "Koriste eksplozive i hemijske agense" prvi snimci

Kurir pre 6 sati
Izvršen napad na Gretinu flotilu; Brodovi zasuti šok bombama i eksplozivima? VIDEO/FOTO

Izvršen napad na Gretinu flotilu; Brodovi zasuti šok bombama i eksplozivima? VIDEO/FOTO

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaGreta TunbergGaza

Svet, najnovije vesti »

Više od 150 zemalja sada priznaje Palestinu: Snažna moralna i politička poruka, ali gde su tačno njene granice?

Više od 150 zemalja sada priznaje Palestinu: Snažna moralna i politička poruka, ali gde su tačno njene granice?

Euronews pre 20 minuta
Uzbuna u školi! Evakuišu đake i nastavnike, policija na licu mesta

Uzbuna u školi! Evakuišu đake i nastavnike, policija na licu mesta

Blic pre 30 minuta
Dve osobe poginule u ukrajinskom napadu na centar Novorosijska

Dve osobe poginule u ukrajinskom napadu na centar Novorosijska

RTV pre 15 minuta
Dva miliona ljudi evakuisano u Kini zbog supertajfuna, u Makau pecaju na ulicama

Dva miliona ljudi evakuisano u Kini zbog supertajfuna, u Makau pecaju na ulicama

BBC News pre 11 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Italija osudila napad na flotilu s pomoći za Gazu, šalje brod mornarice u pomoć

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Italija osudila napad na flotilu s pomoći za Gazu, šalje brod mornarice u pomoć

Euronews pre 30 minuta