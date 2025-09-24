Peskov: Rusija ostaje otvorena za razvoj saradnje sa SAD

MOSKVA - Rusija ostaje otvorena za razvoj saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je naglasio da trenutna administracija u SAD, predvođena predsednikom Donaldom Trampom, pokazuje interes za poslovnu saradnju, koja bi mogla da bude korisna za obe strane, prenela je RIA Novosti. Međutim, Peskov je istakao da napori za unapređenje rusko-američkih odnosa napreduju sporije nego što bi želeli. Peskov je dodao da je neophodno da se ubrza rad na rešavanju "iritantnih faktora u rusko-američkim odnosima", jer trenutni proces napreduje mnogo sporije