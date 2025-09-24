Moskva: Dejstva Rusije nisu besmislen rat, već obezbeđivanje sopstvenih interesa

Sputnik pre 25 minuta
Dejstva Rusije nisu besmisleni rat, već zaštita njenih interesa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je istakao da će Rusija nastaviti da brani svoje interese. Komentarišući izjave američkog predsednika, Peskov je rekao da ih je Tramp dao nakon razgovora sa Vladimirom Zelenskim. Portparol je napomenuo da je predsednik Rusije Vladimir Putin otvoren za traženje mirovnog rešenja u Ukrajini. Peskov je ocenio da je kijevski režim zauzeo pasivan stav po pitanju rešavanja sukoba. Kako je rekao, stav Vladimira Zelenskog o situaciji u Ukrajini u suprotnosti je sa
