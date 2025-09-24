Đorđa Meloni: "Oslobađanje talaca je uslov za priznavanje palestinske državnosti"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da je uslov za priznavanje palestinske državnosti oslobađanje talaca, kao i da palestinska militantna grupa Hamas ne bude u vladi.

Meloni je novinarima u Njujorku, tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, rekla da će većina u sali UN predstaviti predlog kojim se utvrđuje da priznanje države Palestine mora ispunjavati ove uslove, prenosi italijanska agencija Nova. "Prvo je oslobađanje talaca, drugo je isključenje Hamasa iz bilo kakve vladajuće strukture unutar Palestine", kazala je Meloni. Ona je ocenila da priznavanje Palestine, u odsustvu države sa potrebnim suverenitetom, ne rešava
UNPalestinaHamasNjujorkĐorđa Meloni

