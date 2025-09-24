Povređen i tinejdžer na Paliluli: Grupa napadača pretukla i teško povredila mladića (17)

Grupa mladića pretukla je i teško povredila tinejdžera (17) na Paliluli, koji je nakon poziva policije prevezen u Urgentni centar, saopšteno je danas u beogradskoj službi Hitne pomoći.

Kako je Tanjugu rečeno u službi Hitne pomoći, prebijanje tinejdžera prijavljeno je u 20.24 sati, na okretnici autobusa na liniji 48. Prema izveštaju iz Hitne pomoći, tokom noći bilo je i nekoliko intervencija u centru grada zbog tuča sa navijačima škotskog Fudbalskog kluba Seltik, koji večeras u Beogradu igra utakmicu protiv Crvene zvezde, a u kojima nije bilo teže povređenih. (Telegraf.rs/Tanjug)