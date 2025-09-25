Na današnji dan, 25. septembar

Danas je četvrtak, 25. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1345 - Nakon tri godine bezuspešnih pokušaja, srpski car Dušan osvojio je Ser, čime je došao u posed puteva koji su vodili u Trakiju i ka poluostrvu Halkidiki, gde se nalazi Sveta Gora. 1493 - Kristofor Kolumbo (Cristoforo Colombo) isplovio je iz luke Kadis na drugo putovanje u Novi svet, koji je otkrio 1492. 1513 - Španski istraživač Vasko Nunjes de Balboa (Vasco, Nunez) prešao je Panamski zemljouz i kao prvi Evropljanin video Tihi okean. 1555 - Sklopljen je