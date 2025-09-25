Vremeplov: Rođen američki pisac Vilijam Fokner

Vremeplov: Rođen američki pisac Vilijam Fokner

NOVI SAD - Na današnji dan 1897. rođen je američki pisac Vilijam Fokner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. Prikazivao je društvenu istoriju američkog Juga. Smatra se najvećim američkim prozaistom. Dela: romani "Sartoris", "Buka i bes", "Svetlost u avgustu", "Komarci", "Medved", "Konjički gambit", "Uljez u prašinu", "Divlje palme", "Vojnikova plata", "Starac", "Gospodska kuća", "Rekvijem za iskušenicu", "Lupeži", "Utočište", pripovetke "Svetilište", "Nepobeđeni".

Danas je četvrtak, 25. septembar, 269. dan 2025. godine. 1493 - Kristifor Kolumbo isplovio je iz luke Kadis na drugo putovanje u Novi svet, koji je otkrio 1492. 1513 - Španski istraživač Vasko Nunjes de Balboa prešao je Panamski zemljouz i postao prvi Evropljanin koji je video Tihi okean. 1555 - Mirom u Augzburgu nemačke protestantske zemlje (luterani) izjednačene su pravno sa rimokatoličkim državama. 1744 - Rođen je pruski kralj Fridrih Vilhelm II, koji je tokom
