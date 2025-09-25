Porodila se Rijana

BBC News pre 59 minuta

Getty Images Trudna Rijana na Met Gala večeri u Njujorku u maju 2025.

Pop superzvezda Rijana rodila je treće dete, devojčicu, sa partnerom A$AP Rokijem, čije je pravo ime Rahim Majers.

Beba je dobila umetničko ime njenog oca (osim slova).

Roki Ajriš Majers je rođena 13. septembra, objavila je pevačica na Instagramu, podelivši fotografiju kako drži ćerku u naručju.

Par ima i dva sina Rajota i RZA.

Obožavaoci su se obradovali vešću na društvenim mrežama, a objava je prikupila više od pet miliona lajkova (označili da im se sviđa) za dva sata.

Pre nekoliko nedelja, pevačica rođena na Barbadosu, čije je pravo ime Robin Fenti, proslavila je 20 godina od objavljivanja njenog prvog albuma.

Pratioci su ovu vest dočekali čestitkama i zahtevima za njen sledeći projekat.

Prošlo je nešto manje od decenije od njenog poslednjeg albuma Anti.

U međuvremenu, Rijana je pokrenula više poslova, među kojima i popularnu liniju šminke Fenty Beauty i kompaniju za donji veš.

Forbs je procenio neto vrednost imovine 37-godišnjakinje na više od milijardu dolara.

Kada se pojavila na tepihu Met Gala večeri u maju ove godine u Njujorku, Rijana je nosila odeću koja je potencirala njenu trudnoću.

„Vreme je da ljudima jednostavno pokažemo šta spremamo", rekla je Rijana novinarima.

Pevačica mnogih hitova u sličnom maniru objavljivala i njene prethodne trudnoće.

Tokom nastupa u poluvremenu Superboula 2023. - finale u američkom fudbalu, najveće sportske - otkrila je da je trudna noseći crveni bodi.

Rijana i njen partner su često na naslovnim stranama, ali ne samo zbog radosnih vesti.

U februaru je A$AP Rocky proglašen nevinim za pucanje iz pištolja na bivšeg prijatelja, a Rijana je u sudnici bila sa njihova dva sina.

Američki reper i Rijana su 2021. otkrili da su zajedno.

U intervjuu za američki magazin GQ rekao je da je Rijana „ljubav njegovog života".

Glasine da su njih dvoje u vezi počele su još 2013. godine, kada je ASAP Roki nastupao sa Rijanom na njenoj svetskoj turneji „Dijamanti" (Diamonds).

„Ona je sve puta milion - kada ste sigurni u nešto, jednostavno znate.

„Ona je prava", rekao je on tada.

ASAP Roki, čije je pravo ime Rakim Mejers, osuđen je 2019. na dve godine uslovne kazne zatvora zbog tuče u Stokholmu, glavnom gradu Švedske.

Slučaj je privukao veliku pažnju, a umešao se i američki predsednik Donald Tramp (tada u prvom mandatu), tvrdeći da se prema pevaču ne postupa pravično.

(BBC News, 09.25.2025)