Vremenska prognoza za četvrtak, 25. septembar: Promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša

Beta pre 3 sata

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom, a u zapadnim i brdsko-planinskim predelima ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom pordučju jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine.

Najniža temperatura biće od 12 do 20, a najviša dnevna od 23 na zapadu do 27 stepeni na jugoistoku zemlje.U Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, uglavnom pre podne i ka kraju dana.

Najniža temperatura biće od 16 do 19, a najviša dnevna oko 25 stepeni.

(Beta, 25.09.2025)

Banat, Vremenska prognoza

