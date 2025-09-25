"Borba za Srbiju do kasno u noć": Vučić u Njujorku nastavlja seriju sastanaka: Evo sa kim se sve susreo (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je istakao posvećenost Srbije očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti svog naroda.

Nakon obraćanja predsednik je najavio više sastanaka sa svetskim liderima tokom večeri uz poruku da "nasta borbu za Srbiju do kasno u noć". "Govor je završen, a sad navali na sendviče, da se skupi energija za predstojeće sastanke. Nastavljamo borbu za Srbiju do kasno u noć!", poručio je Aleksandar Vučić. Nakon toga usledila je serija sastanaka. Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom u Njujorku istakavši tom prilikom da je uveren da će