Vučićev govor u UN: između straha i iluzije

U govoru na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsednik Vučić se posebno hvalio ulaganjem u infrastrukturu i dijalogom koji, kako tvrdi, uspeva da održava sa sopstvenim narodom uprkos društvenoj krizi koju je okarakterisao kao „nemire i napade na ustavni poredak.” Predsednik je iskoristio priliku da ponovi da se Srbija ponosi saradnjom i sa Istokom i sa Zapadom, te da je prepoznata kao „atraktivna destinacija za investicije.” Ali iza diplomatskog osmeha krije se napetost

„Tokom proteklih meseci, Srbija se suočavala sa nemirima i napadima na ustavni poredak. Uprkos nasilju koje su sprovodili demonstranti, pokušao sam da značajan deo krivice pronađem u sebi i nama koji vodimo zemlju. Želeo sam da čujem i razumem poruke ljudi na ulicama. Zbog toga, baš kao i ovde, u Ujedinjenim nacijama, verujem da dijalog između naroda i država nema alternativu, ljudima koji misle drugačije ponudio dijalog, bezuslovni razgovor na sve teme od značaja