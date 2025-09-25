Nepoštovanje Povelje Ujedinjenih nacija dovodi do porasta nestabilnosti u svetu, za šta je primer i ukrajinska kriza koju je izazvao kolektivni Zapad, objavivši rat Rusiji, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na sastanku ministara spoljnih poslova G20 na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine UN.

On je podsetio da su pre osamdeset godina, uz ključnu ulogu Sovjetskog Saveza, nemački nacizam i japanski militarizam uništeni. Prema njegovim rečima, ključ mirnog, postepenog razvoja svih država je upravo oslanjanje na "principe sadržane u Povelji UN u njihovoj celini, sveobuhvatnosti i međusobnoj povezanosti". Osim toga, dodao je i da su jednostrana ekonomska ograničenja, koja grubo krše Povelju UN i carinski ratovi su direktna ucena za učesnike u svetskoj