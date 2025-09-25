Dečko Uroša stanića plaćao za intimne odnose: Sve je isplivalo na videlo: "Imao sam ih više"

Učesnik rijalitija Elita 9 Dejan Ketić, ušao je u vezu, pa raskinuo sa Urošem Stanićem pred kamerama, te sada ni sami ne znaju u kakvom su odnosu.

U međuvremenu, on je priznao cimerima da je ranije plaćao drugim muškarcima da imaju intimne odnose, što je neke iznenadilo poprilično. - Je l' si ti ikada bio sa muškarcem? - upitala je Anastasija, a Dejan je sve priznao: - Da, ali nisam bio u vezi. To je sve bilo plati, pa se klati. Imao sam tri muškarca i on mi je sad četvrti. Podsetimo, Uroš i Dejan otvoreno su govorili o tome kako je došlo do veze. - Ja volim i muškarce i žene, ali sam se plašio odbacivanja iz