Dečko Uroša Stanića plaćao za intimne odnose! Dejan priznao sve: "Imao sam ih više"

Učesnik rijalitija Elita 9, Dejan Ketić, ponovo je u centru pažnje nakon što je pred kamerama započeo, a potom raskinuo vezu sa Urošem Stanićem, ostavljajući sve u neizvesnosti oko njihovog odnosa.

U međuvremenu, on je priznao cimerima da je ranije plaćao drugim muškarcima da imaju intimne odnose, što je neke vrlo iznenadilo. - Je l' si ti ikada bio sa muškarcem? - upitala je Anastasija, a Dejan je sve priznao: - Da, ali nisam bio u vezi. To je sve bilo plati, pa se klati. Imao sam tri muškarca i on mi je sad četvrti. Podsetimo, Uroš i Dejan otvoreno su govorili o tome kako je došlo do veze. - Ja volim i muškarce i žene, ali sam se plašio odbacivanja iz