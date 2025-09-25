"Odbijaju da uče od Irana i Gaze, naučiće na teži način": Kac zapretio Hutima: "Uzvratićemo sedmostruko"

Blic pre 2 sata
Izraelski Ministar odbrane Izrael Kac zapretio je jemenskoj militantnoj grupi Huti nakon današnjeg napada dronom na Eilat u Izraelu u kojem je ranjeno preko 20 ljudi, da će Izrael uzvratiti "sedmostruko".

- Huti teroristi odbijaju da uče od Irana, Libana i Gaze i naučiće na teži način. Ko god naudi Izraelu, biće mu sedmostruko uzvraćen - poručio je izraelski ministar Kac na platformi X. U napadu dronom Huta na izraelski grad Eilat, 20 osoba je povređeno, od kojih dvoje teže. Služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA) saopštila je da su svi povređeni prevezeni u bolnicu, a među njima su i dva muškarca u 60-im godinama u teškom stanju, preneo je Tajms of Izrael. Prema
