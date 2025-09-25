Izrael će uzvratiti sedmostruko za napad na Eilat: Huti preuzeli odgovornost za udare

Telegraf pre 2 dana  |  Telegraf.rs/Tanjug
Izrael će uzvratiti sedmostruko za napad na Eilat: Huti preuzeli odgovornost za udare

Izraelski Ministar odbrane Izrael Kac zapretio je jemenskoj militantnoj grupi Huti nakon današnjeg napada dronom na Eilat u Izraelu u kojem je ranjeno više od 20 ljudi, da će Izrael uzvratiti "sedmostruko". "Huti teroristi odbijaju da uče od Irana, Libana i Gaze i naučiće na teži način.

Ko god naudi Izraelu, biće mu sedmostruko uzvraćen", poručio je izraelski ministar na platformi X. U napadu dronom Huta na izraelski grad Eilat, 20 osoba je povređeno, od kojih dvoje teže. Služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA) saopštila je da su svi povređeni prevezeni u bolnicu, a među njima su i dva muškarca u 60-im godinama u teškom stanju, preneo je Tajms of Izrael. U međuvremenu jemenska militantna grupa preuzela je odgovornost za napad dronom na Eilat U
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Hamas izdao hitno upozorenje Izraelu: "Odmah se povucite"

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Hamas izdao hitno upozorenje Izraelu: "Odmah se povucite"

Euronews pre 2 dana
Huti preuzeli odgovornost za udare na Izrael Ministar zapretio: "Uzvratićemo sedmostruko, teroristi će naučiti na teži način"…

Huti preuzeli odgovornost za udare na Izrael Ministar zapretio: "Uzvratićemo sedmostruko, teroristi će naučiti na teži način"

Kurir pre 1 dan
Huti preuzeli odgovornost za napad: Dronovima napali izraelski Eliat, povređeno 20 osoba

Huti preuzeli odgovornost za napad: Dronovima napali izraelski Eliat, povređeno 20 osoba

Blic pre 1 dan
"Odbijaju da uče od Irana i Gaze, naučiće na teži način": Kac zapretio Hutima: "Uzvratićemo sedmostruko"

"Odbijaju da uče od Irana i Gaze, naučiće na teži način": Kac zapretio Hutima: "Uzvratićemo sedmostruko"

Blic pre 2 dana
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelGazahuti

Svet, najnovije vesti »

Iran zapretio zbog neodlaganja sankcija: Amerika i tri evropske sile snose punu odgovornost za "ozbiljne posledice"

Iran zapretio zbog neodlaganja sankcija: Amerika i tri evropske sile snose punu odgovornost za "ozbiljne posledice"

Kurir pre 9 minuta
19 Mrtvih zbog trovanja alkoholom: Ne mogu da priušte votku, pili ulje za kupanje!

19 Mrtvih zbog trovanja alkoholom: Ne mogu da priušte votku, pili ulje za kupanje!

Kurir pre 4 minuta
Prvo su došli po Antifu

Prvo su došli po Antifu

Radar pre 1 sat
Ruski udar na Zaporožje: Dva napada na civilne objekte: Ima povređenih

Ruski udar na Zaporožje: Dva napada na civilne objekte: Ima povređenih

Blic pre 44 minuta
Maduro pozvao Trampa na direktan dijalog: Ponudio da pomogne u hvatanju vođa narko-kartela

Maduro pozvao Trampa na direktan dijalog: Ponudio da pomogne u hvatanju vođa narko-kartela

Kurir pre 44 minuta