Izrael će uzvratiti sedmostruko za napad na Eilat: Huti preuzeli odgovornost za udare

Izraelski Ministar odbrane Izrael Kac zapretio je jemenskoj militantnoj grupi Huti nakon današnjeg napada dronom na Eilat u Izraelu u kojem je ranjeno više od 20 ljudi, da će Izrael uzvratiti "sedmostruko". "Huti teroristi odbijaju da uče od Irana, Libana i Gaze i naučiće na teži način.

Ko god naudi Izraelu, biće mu sedmostruko uzvraćen", poručio je izraelski ministar na platformi X. U napadu dronom Huta na izraelski grad Eilat, 20 osoba je povređeno, od kojih dvoje teže. Služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA) saopštila je da su svi povređeni prevezeni u bolnicu, a među njima su i dva muškarca u 60-im godinama u teškom stanju, preneo je Tajms of Izrael. U međuvremenu jemenska militantna grupa preuzela je odgovornost za napad dronom na Eilat U