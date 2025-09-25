"Sramno predavanje terorizmu": Netanjahu: "Palestinska država neće nastati"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je priznanje palestinske države od strane nekoliko zapadnih lidera, nazvavši to "sramotnim predavanjem terorizmu".

- Priznanje palestinske države od strane nekih lidera neće obavezivati Izrael ni na koji način. Palestinska država neće nastati - navodi se u saopštenju iz kabineta izraelskog premijera na platformi X. Netanjahu će se u Njujorku sastati sa brojnim svetskim liderima, uključujući i američkog predsednika Donalda Trampa. Kako prenosi Tajms of Izrael, stotine demonstranata okupilo se u sali za dolaske aerodroma Ben Gurion kako bi protestovali protiv Netanjahua dok