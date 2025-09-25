Rubio i Lavrov se sastali u Njujorku

Američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov su se danas sastali u Njujorku gde je u toku zasedanje Generalne skupštine UN.

Sastanak je trajao 50 minuta po rečima jednog zvaničnika Stejt departmenta. Pred sastanak u jednom hotelu u Njujorku ministri nisu ništa izjavili novinarima. To je bio prvi sastanak SAD i Rusije od sastanka Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina svgusta na Aljasci. Rubio je ponovio poziv predsednika Trampa da se zaustave ubistva i potrebu da Moskva preduzme značajne korake ka trajnom rešenju rata sa Ukrajinom, navodi se u kratkom saopštenju Stejt departmenta