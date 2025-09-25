Lavrov i Rubio na tajnom sastanku: "Moskva treba da preduzme značajne korake ka trajnom rešenju rata"

Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je danas na sastanku sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom da Moskva treba da preduzme korake ka trajnom rešenju sukoba u Ukrajini.

- Rubio je ponovio poziv predsednika SAD Donalda Trampa da se ubistva zaustave i potrebu da Moskva preduzme značajne korake ka trajnom rešenju rusko-ukrajinskog rata - navodi se u saopštenju Stejt departmenta. Prethodno su ruski mediji preneli da je završen sastanak šefa ruske diplomatije i američkog državnog sekretara u Njujorku. Razgovori su održani iza zatvorenih vrata i trajali su jedan sat. Poslednji put Lavrov i Rubio su se sastali na marginama događaja