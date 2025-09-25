RZS: Proizvodnja pšenice u Srbiji 26,9% veća nego prošle godine

(Foto: Shutterstock) U Srbiji je ove godine proizvedeno 3,6 miliona tona više pšenice ili 26,9 % u odnosu na prethodnu godinu, a očekivani prinos kukuruza od 4,4 miliona tona manji je za 12,9 %, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Od voćarskih kultura proizvodnja malina je ove sezone manja za 12,2 %, a višanja za 42,3 %. U poređenju sa prošlom godinom očekuje se veća proizvodnja suncokreta za 2,9 %, a manja šećerne repe za 6,1 % i soje za 12 %. U odnosu na desetogodišnji prosek (2015-2024) proizvodnja pšenice je veća za 27,6 % i suncokreta za 2,4 %, a manja proizvodnja soje za 44,3 %, kukuruza za 27,2 % i šećerne repe za 16,8 %. U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini očekuje