Student Bogdan Jovičić saslušan o proširenju optužnice

Student Bogdan Jovičić saslušan je danas u Novom Sadu o proširenju optužnice kojim mu se na teret stavlja oštećenje vetrobranskog stakla jednog vozila.

Kako javlja agencija Beta, njegova pravna zastupnica Ljiljana Borović je novinarima posle saslušanja rekla da se Jovičić još nije izjasnio o optužnici za demoliranje prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu, za šta se do sada branio ćutanjem. „Mislim da će tužilaštvo imati sasvim drugačiji pogled na ovaj slučaj posle njegovog današnjeg izlaganja. Pogotovo zbog novih činjenica koje smo saznali danas“, rekla je Borović. Najavila je da će odbrana podneti