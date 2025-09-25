Saslušan student Bogdan o proširenju optužnice, izneo odbranu

Student Bogdan Jovičić saslušan je danas u Novom Sadu o proširenju optužnice kojim mu se na teret stavlja oštećenje vetrobranskog stakla jednog vozila.

Njegova pravna zastupnica Ljiljana Borović je novinarima posle saslušanja rekla da se Jovičić još nije izjasnio o optužnici za demoliranje prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu, za šta se do sada branio ćutanjem. Jovičić je saslušan sa još dvojicom osumnjičenih za uništavanje vozila u Kosovskoj ulici, kod prostorija Srpske napredne stranke. "On je u odbrani negirao da ima ikakve veze sa nekim automobilom koji mu se stavlja na teret, odnosno da je