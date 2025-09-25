Zemljotres od 6,5 Rihtera pogodio Venecuelu: Isplivali jezivi snimci, ljudi u panici beže na sve strane (video)

Mondo pre 44 minuta  |  Uroš Matejić
Zemljotres od 6,5 Rihtera pogodio Venecuelu: Isplivali jezivi snimci, ljudi u panici beže na sve strane (video)

Zemljotres jačine 6,5 Rihtera pogodio je Venecuelu, a epicentar potresa bio je u saveznoj državi Zulija.

Rojters prenosi da je to objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMCS). "Potres je bio na dubini od 35 kilometara", navode iz EMSC. Njujork tajms prenosi podatke Geološkog instituta SAD (USGS) koji je utvrdio da je magnituda bila 6,3 Rihtera. Navodi se da se snažno podrhtavanje osetilo noćas devet minuta pre ponoći po vremenu u Venecueli na oko 27 kilometara od mesta Mene Grande. Iz USGS je prethodno objavljeno da je jačina zemljotresa bila 6,4 Rihtera.
